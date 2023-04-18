تسريبات تكشف سعر وموعد إطلاق أيقونات "بيكسل" الجديدة

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، عن سعر وموعد إطلاق أجهزة "جوجل بيكسل" الجديدة والمرتقبة "بيكسل فولد" القابلة للطي" وهاتف "بيكسل 7 إيه" الذكي.
وأفادت المصادر، بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، بأن جوجل تنوي كشف النقاب عن أجهزتها الجديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين والمبرمجين يوم 10 مايو المقبل.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "بيكسل 7 إيه بمقابل 499 دولارًا، وسيتم طرحه بأربعة ألوان "الثلجي" و"تشاركول" و"البحر" و"كورال".
وبتلك الطريقة لن يكون هناك زيادة في سعر الهاتف مقارنة بإصدار "بيكسل 6 إيه" إلا في 50 دولارًا فقط.
ومتوقع أن يصل هاتف "بيكسل 7 إيه" بكاميرا رئيسية جديدة بدقة 64 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، علاوة على معالجها الجديد من "تينسور"، وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز.
أما جهاز "بيكسل" القابل للطي "بيكسل فولد"؛ فمتوقع أن يتم إطلاقه بمقابل 1799 دولارًا أمريكيًّا، وستبدأ طلبات الشراء المقبل من يوم 10 مايو؛ على أن يتم طرحه في المواقع يوم 30 مايو، وسيكون متاحًا في السوق يوم 27 يونيو المقبل.