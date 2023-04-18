تسريبات تكشف سعر وموعد إطلاق أيقونات "بيكسل" الجديدة

أما جهاز "بيكسل" القابل للطي "بيكسل فولد"؛ فمتوقع أن يتم إطلاقه بمقابل 1799 دولارًا أمريكيًّا، وستبدأ طلبات الشراء المقبل من يوم 10 مايو؛ على أن يتم طرحه في المواقع يوم 30 مايو، وسيكون متاحًا في السوق يوم 27 يونيو المقبل.