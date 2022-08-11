التفاصيل الكاملة لأجهزة "سامسونج" الجديدة.. المواصفات والأسعار

وتم تصميم هيكل الساعتين من التيتانيوم القوي، وتم رفع قدرة البطارية إلى 590 ميللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع، حيث يمكنها أن تشحن بالكامل في 8 دقائق فقط.