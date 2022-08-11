التفاصيل الكاملة لأجهزة "سامسونج" الجديدة.. المواصفات والأسعار

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية حزمة من المنتجات الجديدة، أبرزها هاتفاها القابلان للطي "جلاكسي زد فولد 4" و"جلاكسي زد فليب 4"، علاوة على ساعة ذكية وسماعات جديدة.
ونقدم لكم في التقرير التالي عرضا كاملا لكافة منتجات سامسونج الجديدة ومواصفاتها والأسعار المتوقع أن يتم إطلاقها بها.
يأتي هاتف "جلاكسي زد فولد 4" بشكل أصغر قليلا من الإصدار السابق، بفضل الإطار الأقل سمكا، وتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع، لتكن أكثر أريحية.
وتم تخصيص جزء كبير من الهاتف للكاميرا، التي تم تحديثها بصورة كبيرة، لتصبح دقة وحدتها الرئيسية 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وحدة أخرى "تليفوتوغراف".
وتم تحسين سرعة شحن الهاتف بصورة كبيرة، بحيث يمكنه شحن البطارية بصورة كاملة في 30 دقيقة فقط، بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.
وتأتي الشاشة في وضع الطي بقياس 6.2 بوصة، وعند فردها تصبح 7.6 بوصة بدقة 2176×1812 بيكسل.
وتبدأ ذاكرة الوصول العشوائي "رام" للهاتف عند 12 جيجابايت، وتصل سعة تخزينه الداخلية إلى 1 تيرابايت.
تبدأ أسعار الهاتف من 1799 دولارا وتصل إلى 2159 دولارا.
يأتي كذلك الهاتف بشكل أصغر نسبيا من الإصدار السابق، حيث تأتي شاشته بقياس 6.7 بوصة بمعدل 120 هرتز وشاشة غطاء 1.9 بوصة لعرض الرسائل الأساسية.
وتم تحسين عمر البطارية بصورة كبيرة، بسبب اعتمادها على معالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول" رغم أن قدرتها 3700 ميلي أمبير في الساعة فقط.
ويتمتع الهاتف بـ3 كاميرات تأتي دقتها على النحو التالي 12 و10 و10 ميجابيكسل.
وتم تزويده كذلك بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 512 جيجابايت.
أما بالنسبة لسعره فهو يبدأ من 999 دولارا، حتى 1179 دولارا.
تتميز الساعتان بتصنيعهما من الياقوت الكريستال الأكثر مقاومة بنسبة 60% ضد الكسر والخدش من الزجاج المستخدم في الإصدارات السابقة.
وتم تصميم هيكل الساعتين من التيتانيوم القوي، وتم رفع قدرة البطارية إلى 590 ميللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع، حيث يمكنها أن تشحن بالكامل في 8 دقائق فقط.
وتوفر كذلك الساعتان ميزات جديدة في تتبع الصحة والتمارين وتكوين الجسم، وفقدان العرق وتدريبات النوم.
تأتي السماعة الجديدة أصغر بنسبة 15% من الإصدار السابق لجعلها أكثر راحة في الارتداء.
كما توفر السماعة صوتًا فائقًا على مدار 24 بت عبر تقنية "بلوتوث 5.3"، باستخدام برامج ترميز سامسونج الجديدة؛ لمنع الضوضاء وتكبير الصوت.