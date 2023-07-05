"جوجل" و"ميتا" و"أبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" ضمن شركات كبرى ترضخ لقوانين أوروبية جديدة

والهدف من القوانين الجديدة هو التحرك قبل أن تقضي التجاوزات المرتكَبة على المنافسة، وستركّز على أنشطة التجارة الإلكترونية ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية وأنظمة التشغيل، وستكون سارية المفعول على الشركات التي تقدر قيمتها بأكثر من 75 مليار يورو في البورصة، وتتجاوز مبيعاتها في أوروبا 7.5 مليارات يورو سنويًّا، ولديها ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط.