تسريب صور ومواصفات سوار "هواوي" الذكي الجديد

وأشارت المصادر إلى أن السوار من المقرر أن يأتي بخمسة ألوان رئيسية، وهي الأسود والأزرق والأبيض والأصفر والوردي، وستتوفر أيضًا أحزمة جديدة لها بما في ذلك حزام من القماش.