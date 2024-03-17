تسريب صور ومواصفات سوار "هواوي" الذكي الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "هواوي" الصينية الرائدة، عن صور ومواصفات مسربة لسوارها الذكي الجديد "هواوي باند 9".
وتقول المصادر إن من المحتمل أن يتم إطلاق السوار الجديد جنبًا إلى جنب مع سماعات "فريلاس برو 2"، خلال شهر أبريل المقبل.
وتم تسريب عدد كبير من الصور عالية الجودة لسوار "هواوي باند 9"، والتي أظهرت أنه لم يختلف كثيرًا عن تصميم "هواوي باند 8".
وسيأتي "هواوي باند 9" بشاشة أموليد لمسية بقياس 1.47 بوصة بدقة 368×194 بيكسل، وببطارية مدمجة بقوة 180 مللي أمبير في الساعة.
وسيكون السوار مقاومًا للماء والأتربة، وسيدعم خدمات البلوتوث والواي فاي.
وتوقعت المصادر أن يكون سعر "هواوي باند 9" 59 يورو.
وأشارت المصادر إلى أن السوار من المقرر أن يأتي بخمسة ألوان رئيسية، وهي الأسود والأزرق والأبيض والأصفر والوردي، وستتوفر أيضًا أحزمة جديدة لها بما في ذلك حزام من القماش.