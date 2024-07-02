تقارير: "آيفون 16 برو ماكس" أول هاتف من "أبل" يحصل على تقنية "استثنائية" خاصة بالبطاريات

وأوضحت مصادر أن أبل، ضمن مساعيها الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي ستسهّل على مستخدمي "آيفون" استبدال بطاريات هواتفهم، عن طريق إبدال ألسنة السحب اللاصقة التي تثبت عليها البطاريات الخاصة بهم بحامل معدني يفتح عند تعرضها لصدمة كهربائية ويسهل استبدال البطارية حال الرغبة في ذلك.