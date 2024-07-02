تقارير: "آيفون 16 برو ماكس" أول هاتف من "أبل" يحصل على تقنية "استثنائية" خاصة بالبطاريات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن هاتف "آيفون 16 برو ماكس" سيكون أول هاتف تابع لشركة "أبل" الأمريكية يحصل على تقنية وُصِفت بـ"الاستثنائية" مرتبطة بالبطاريات.
وأوضحت مصادر أن أبل، ضمن مساعيها الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي ستسهّل على مستخدمي "آيفون" استبدال بطاريات هواتفهم، عن طريق إبدال ألسنة السحب اللاصقة التي تثبت عليها البطاريات الخاصة بهم بحامل معدني يفتح عند تعرضها لصدمة كهربائية ويسهل استبدال البطارية حال الرغبة في ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الهيكل سيتميز أيضاً بأنه يوفر أداء أفضل للبطارية بنسبة تتراوح من 5 إلى 10%، بفضل الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على أن تكون بطاريات الهواتف الذكية قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم بحلول عام 2025، مما يعني أن جميع الهواتف ستتبنى في النهاية طريقة جديدة وأسهل لاستبدال البطارية.