ميزة جديدة على "واتساب" تسهّل عملية نقل المحادثات بين الأجهزة

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ماشابل" التقني المتخصص، أن ميزة النقل الجديدة لا تعتمد على أي نسخ احتياطي سحابي، فهي تعتمد بكل بساطة على تقنية "رمز الاستجابة السريعة QR" الظاهر على الهاتف القديم التي تستخدمها دومًا لفتح واتساب ويب، وبمجرد مسح "الرمز" على الهاتف الجديد، تبدأ عملية نقل البيانات.