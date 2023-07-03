ميزة جديدة على "واتساب" تسهّل عملية نقل المحادثات بين الأجهزة

تنوي منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، طرح ميزة جديدة تسمح -لأول مرة- بنقل محادثات وملفات ووسائل الحسابات بسهولة بين الأجهزة والهواتف المختلفة التي تعمل بنفس نظام التشغيل.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ماشابل" التقني المتخصص، أن ميزة النقل الجديدة لا تعتمد على أي نسخ احتياطي سحابي، فهي تعتمد بكل بساطة على تقنية "رمز الاستجابة السريعة QR" الظاهر على الهاتف القديم التي تستخدمها دومًا لفتح واتساب ويب، وبمجرد مسح "الرمز" على الهاتف الجديد، تبدأ عملية نقل البيانات.
وأشار رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج أن ميزة هذه التقنية أنها تشارك البيانات فقط بين الجهازين، وستكون مشفرة بالكامل أثناء النقل.
قد تكون العملية الجديدة أسرع وأسهل بكثير من البديل القائم على النظام السحابي الحالي، الذي يجبرك على أخذ نسخة احتياطية من سجل المحادثات الخاص بك إلى iCloud أو Google Drive ثم تنزيله على جهاز جديد.
ويتفادى بشكل ملائم أي حدود للتخزين السحابي التي قد تواجهها إذا كان نسخ المحادثات والوسائط أكبر.
وستكون هذه الميزة فعالة فقط بين الأجهزة على نفس نظام التشغيل، أي أنك يمكنك نقل محادثات بتلك الطريقة من هاتف "أندرويد" إلى هاتف "أندرويد" أو من هاتف "آيفون" إلى هاتف "آيفون".
كما أن التقنية الجديدة متاحة حاليًا على نسخة "واتساب بيتا" التجريبية، وستكون متاحة قريبًا لكافة مستخدمي المنصة.