ماذا تفعل اذا ضغطت بالخطأ على رابط يحوي "فيروساً"؟.. هنا 4 خطوات سريعة

وتشمل الخطوة الثالثة تحسين الأمان، عبر تغيير كلمة المرور الخاصّة بوسائل التواصل، فمثلاً عليك تغيير كلمة المرور لـ Facebook الخاصة بك، إذا كان هناك احتمال أن يكون حسابك قد تم اختراقه عند الضغط على الرابط الاحتيالي من خلال حساب التواصل الاجتماعي، لإبقائك آمناً.