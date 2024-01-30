ماذا تفعل اذا ضغطت بالخطأ على رابط يحوي "فيروساً"؟.. هنا 4 خطوات سريعة

على الرغم من حرص كثيرين على التأكّد من الروابط الإلكترونية التي تصل إليهم قبل الضغط عليها، ومع ذلك فقد نضغط بالخطأ على رابط مجهول يحتوي على فيروس، وفي هذه الحالة علينا القيام بـ 4 أمور على الفور:
الخطوة الأولى المهمة هي إغلاق الموقع على الفور، سواء موقع الويب أو الفيديو، فكلما طالت مدة بقائك في الموقع، زاد خطر تفاقم الوضع عن طريق الخطأ، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتتمثل الخطوة الثانية في عدم إدخال أي معلوماتٍ أو تنزيل أي شيءٍ، وإجراء فحص للفيروسات بعد مغادرة الموقع، فربما ثبّت المجرمون برامج ضارّة، مثل أحصنة طروادة أو برامج التجسس على جهازك.
وتشمل الخطوة الثالثة تحسين الأمان، عبر تغيير كلمة المرور الخاصّة بوسائل التواصل، فمثلاً عليك تغيير كلمة المرور لـ Facebook الخاصة بك، إذا كان هناك احتمال أن يكون حسابك قد تم اختراقه عند الضغط على الرابط الاحتيالي من خلال حساب التواصل الاجتماعي، لإبقائك آمناً.
ويعد تمكين المصادقة الثنائية أيضاً إحدى أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها، لأن ذلك سيمنع أي شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.
وفي النهاية يجب الانتباه للنشاط المشبوه، فإذا كنت تعتقد أن هناك احتمالاً لتعرُّضك للخطر، فمن الحكمة أن تتنبّه لعلامات وجود مشكلة، على سبيل المثال، إذا ظهرت منشورات غير عادية على حسابك على فيسبوك لم تقم بإنشائها أو إذا بدأت حساباتك الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في التصرف بشكل غريب.
وقم أيضاً بمراقبة حساباتك المصرفية وأي أنظمة دفع عبر الإنترنت تستخدمها للتأكّد من عدم حدوث أي شيء خارج عن المألوف.