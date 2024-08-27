ليس "آيفون 16" فحسب.. كل ما تود معرفته عن مؤتمر "أبل" المرتقب يوم 9 سبتمبر

ومن المتوقع أن تعتمد "أبل" شاشات لمسية في هذه الهواتف أكبر نسبيًّا من الإصدارات السابقة؛ حيث ستبدأ قياساتها من 6.3 بوصة وصولًا إلى 6.9 بوصة، وهو مرتفع بصورة كبيرة عن "آيفون 15" التي كان أقصى قياساتها 6.7 بوصة.