ليس "آيفون 16" فحسب.. كل ما تود معرفته عن مؤتمر "أبل" المرتقب يوم 9 سبتمبر

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا عن موعد مؤتمرها المرتقب يوم 9 سبتمبر، الذي يُتوقع أن تكشف فيه عن عدد كبير من المفاجآت، أبرزها سلسلة هواتف "آيفون 16".
ونقدم لكم في التقرير التالي أبرز ما تنوي "أبل" الكشف عنه بمؤتمرها العالمي المرتقب.
تتوقع المصادر أن تكشف أبل النقاب عن 4 طرازات جديدة من هذا الهاتف والتي ستكون: "آيفون 16"، و"آيفون 16 بلس"، و"آيفون 16 برو"، و"آيفون 16 برو ماكس".
وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية اعتماد "أبل" تسمية جديدة لهاتف "آيفون ألترا" لكن يبدو أنها لن تكون في هذا الإصدار.
ومن المتوقع أن تعتمد "أبل" شاشات لمسية في هذه الهواتف أكبر نسبيًّا من الإصدارات السابقة؛ حيث ستبدأ قياساتها من 6.3 بوصة وصولًا إلى 6.9 بوصة، وهو مرتفع بصورة كبيرة عن "آيفون 15" التي كان أقصى قياساتها 6.7 بوصة.
ومن المحتمل أن يكون هناك لون أو لونان جديدان في هواتف "آيفون 16"؛ حيث قد تعتمد الشركة اللون الأزرق، وقد تعود كذلك إلى اللون الذهبي الوردي.
وستعتمد أبل في الهواتف على معالجات جديدة للدفع بنظم الذكاء الاصطناعي الجديدة، وأبرزها معالج "إيه 18" المحدث، المدعوم بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت على الأقل.
وتقول تقارير إن هاتفيْ "آيفون 16" و"آيفون 16 بلس" سيحصلان على "زر الحركة" متعدد الأغراض، كبديل مباشر لمفتاح كتم الصوت افتراضيًّا، كما قد تضيف "أبل" زرًّا جديدًا آخر على الجانب الأيمن من الهاتف للتحكم بميزات الكاميرا كذلك الموجود في الكاميرات الاحترافية.
مع اقتراب "أبل" من عيد ميلادها العاشر لإطلاق ساعات "أبل ووتش"؛ يبدو أن الشركة تجهز مفاجآت كبرى فيما يخص ساعاتها الذكية الجديدة.
وتقول المصادر إن الساعات ستحظى بشاشة أكبر، وستتخلى الشركة عن عامل الشكل 41 مم، وتقدم تصميمًا يصل إلى حجم 49 مم.
وتقول التقارير إن أبل أعادت تصميم نظام السوار بالكامل، وأضافت موصلات جديدة، ويُتوقع أن يُجعل هذا هذه الأشرطة أسهل في التعديل.
وتشير المصادر إلى ميزات المراقبة الصحية التي ستكون أبرز تقنيات ساعات أبل ووتش الجديدة؛ حيث تعمل الشركة على تطوير الساعات بحيث تكون بمثابة أجهزة استشعار جديدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم وانقطاع النفس أثناء النوم.
ومن المحتمل أن تعلن أبل أيضًا عن إصدار جديد لساعات "ووتش إس إي" الاقتصادية، التي كان آخر تحديث لها عام 2022.
تستعد أبل لإصدار نوعين جديدين من سماعاتها الشهيرة "آير بودز"؛ حيث ستتميز بنموذج للمبتدئين وإصدار متوسط المستوى واقتصادي.
وستكون سماعات "آير بودز" الجديدة مواكبة للعمل على منافذ "يو إس بي سي"؛ مما يجعلها اقتصادية بصورة كبيرة.
تتوقع مصادر أن تكشف أبل كذلك عن إصدار جديد من جهاز "ماك ميني"، الذي قد يكون أصغر كمبيوتر سطح مكتب للشركة على الإطلاق، ويمكن أن يكون بنفس حجم صندوق البث Apple TV.
كما ستطرح أبل كذلك مجموعة كاملة من تحديثات برامجها وأبرزها "آي أو إس 18" و"ووتش أو إس 11"، والتي سيتم تفعيلها بعد أسبوع من المؤتمر تقريبًا.