"نيت" تكشف عن جهاز "بورد برو" لمؤتمرات الفيديو المتقدمة

كشفت شركة "نيت" الأمريكية عن جهازها الجديد لمؤتمرات الفيديو المتقدمة "بورد برو"، الذي وصفته بأنه سيكون مثالياً في غرف الاجتماعات المتوسطة والكبيرة.
وأوضحت "نيت"، بحسب ما أوردته صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية أن إصدار "برود برو" سيأتي بشاشة ذات قياس 65 بوصة متعدّدة الأغراض، لتعزيز تجربة الاجتماع من خلال الصوت والفيديو بعيد المدى.
وتؤكد "نيت" أن جهازها "بورد برو" مصمّم للتكامل مع منصّات مؤتمرات الفيديو الشائعة بسلاسة، حيث يوفّر وضع "إحضار جهازك الخاص" ومجموعة متزايدة من التطبيقات إمكانية تشغيل مختلف أنواع تطبيقات الأعمال من خلال ميزة "نيت آب هب".
وتهدف هذه الميزة إلى إحداث التكامل وتزويد المستخدمين بخيار ومرونة لا مثيل لهما في سير عملهم اليومي، والطموحين إلى تحويل كيفية اجتماع الفرق وإنشائها والتعاون.
وسيأتي "بورد برو" بالمكونات الضرورية كافة لعملية مثل حامل الطاولة، والتعليمات المباشرة عبر الإنترنت، لضمان إعدادٍ سريعٍ وسهل، مع منفذ طاقة واتصال "واي فاي"، يمكن للمستخدمين تجنُّب متاعب تشغيل كابلات إضافية عبر الغرفة، مما يقلل من التعقيد والفوضى.
ويوفّر كذلك "نيت بورد برو" خيارات إعداد متعدّدة لتناسب احتياجات مساحة العمل المختلفة بشكلٍ أفضل، سواء على حامل أرضي قابل للتكيف من "نيت" أو حامل حائط قياسي، حيث يوفّر هذا المرونة لتحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل، مما يجعله مثالياً للعروض التقديمية الجالسة والوقوف أو جلسات السبورة البيضاء، ويسمح حامله التكيفي للمستخدمين بنقل الجهاز من مساحة إلى أخرى، مما يعزّز إمكانية الوصول والحرية في أثناء الاجتماعات أو الجلسات التعاونية.
ويتميّز "نيت بورد برو" بنظام كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل مع إمكانية التقريب للضعفين بالجودة نفسها، وتحتوي الكاميرا على عدسة مقرّبة وعدسة واسعة الزاوية التي تسمح بالتكبير 16 ضعفاً إضافياً، ما يسمح بالوصول إلى الأشخاص في المقدمة أو الجانب أو الجزء الخلفي من الغرفة وتأطيرهم بتفاصيل معقدة، والتقاط الجميع بشكلٍ فردي أو كمجموعة.
وتحتوي الكاميرا على تقنية لمعالجة الصور السريعة، لتكتشف وتكبر وتتبع جميع المشاركين في الغرفة عن قرب، بغض النظر عن وضعهم أو اتجاه حركتهم، مما يؤدي إلى تفاعلٍ أكثر واقعية.
أما بالنسبة للصوت، فتتضمن قدرات الصوت مجموعة من خمسة ميكروفونات، وخمسة ميكروفونات استشعار، وميكروفونات تحديد موقع الصوت، ومعالجة صوتية معجلة بالأجهزة، وإلغاء الصدى، وقمع الضوضاء، وإزالة الصدى، ما يضمن سماع أصوات الأشخاص بوضوح ومفهوم، مما يعزّز تجربة الاتصال الشاملة.
وتمّ تزويد الجهاز بشاشة مرئية "إل سي دي" متعددة اللمس، بدقة 4 كي، بقياس 65 بوصة، تمّ تزويدها بطلاءات مضادة للتوهج ومضادة لبصمات الأصابع لتحسين قابلية القراءة، ما يوفّر كذلك تجربة كتابة أو رسم أكثر طبيعية.