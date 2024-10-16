"نيت" تكشف عن جهاز "بورد برو" لمؤتمرات الفيديو المتقدمة

ويوفّر كذلك "نيت بورد برو" خيارات إعداد متعدّدة لتناسب احتياجات مساحة العمل المختلفة بشكلٍ أفضل، سواء على حامل أرضي قابل للتكيف من "نيت" أو حامل حائط قياسي، حيث يوفّر هذا المرونة لتحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل، مما يجعله مثالياً للعروض التقديمية الجالسة والوقوف أو جلسات السبورة البيضاء، ويسمح حامله التكيفي للمستخدمين بنقل الجهاز من مساحة إلى أخرى، مما يعزّز إمكانية الوصول والحرية في أثناء الاجتماعات أو الجلسات التعاونية.