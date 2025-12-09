"جوجل" تعلن نيتها إطلاق نظارات ذكية جديدة العام المقبل... ما القصة؟

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تعاونها مع شركة "إكس ريل" من أجل إطلاق نظارات ذكية جديدة خلال العام المقبل 2026.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق نظارات "أورا" الذكية بمعالجات "إكس 1 إس"، التي طورتها "إكس ريل".
وذكرت "جوجل" أن جميع عمليات البحث والتطوير والتصنيع المتعلقة بهذه النظارات الذكية، قامت بها فرق صينية.
وذكرت أنها قامت بتطوير نظام "إكس-بريزم" البصري بشكل مستقل، وأنتجت كميات كبيرة من المعالجات الخاصة بالنظارة عن طريق فريق "إكس ريل" في الصين.
ولم تكشف "جوجل" عن أي معلومات بشأن مواصفات تلك النظارة الجديدة ولا الوقت الفعلي المتوقع طرحها فيه، ولكنها أشارت إلى أنها ستتمتع بميزات تنافسية كبيرة من حيث الامكانيات والسعر.