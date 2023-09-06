"واتساب" يقدم ميزة جديدة لخدمة "القنوات"

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تقديم منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ميزة جديدة في خدمة "القنوات" التي أعلنت عنها المنصة في وقت سابق.
وأوضح موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص، أن "واتساب" أضاف ميزة "فلاتر البحث المتقدمة" على خدمة "القنوات".
وتسهّل هذه الميزة على المستخدمين البحثَ والوصول إلى القنوات التي يرغبون في متابعتها بكل سهولة.
وتستعد "واتساب" حاليًا لإطلاق ميزة القنوات عالميًّا في مختلف دول العالم، بعد اختبارها لأشهر في عدة دول من بينها دول عربية.
وتحديث "فلاتر البحث"، بات متاحًا حاليًا على إصدار واتساب على أجهزة "آيفون" و"أندرويد".
وتُعَد ميزة فلاتر البحث المتقدمة إضافةً قوية لأداة البث الجديدة؛ حيث تُمَكّن المستخدمين من تلقي التحديثات من الأشخاص الذين يختارونهم.
ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين البحث عن القنوات بناءً على معايير معينة، مثل البلد أو مستوى النشاط أو الشعبية. وقد تم تصميم هذه الفلاتر لتوفير تجربة بحث أكثر فاعلية ودقة للمستخدمين.