"واتساب" يقدم ميزة جديدة لخدمة "القنوات"

ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين البحث عن القنوات بناءً على معايير معينة، مثل البلد أو مستوى النشاط أو الشعبية. وقد تم تصميم هذه الفلاتر لتوفير تجربة بحث أكثر فاعلية ودقة للمستخدمين.