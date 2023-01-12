"تويتر" تسعى لإطلاق "عملات خاصة" لمساعدة منشئي المحتوى في جني الأموال

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تنوي أن تطلق "عملات خاصة بها" يمكن أن تساعد منشئي المحتوى على جني الأموال من منشوراتهم.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مالك "تويتر" يدشن حاليًا مخططًا لكسب المال من خدمة "تويتر"، سيكون عبارة عن خدمة داخل التطبيق يطلق عليها "عملات معدنية (كوينز)".
وستكون هذه العملات امتدادًا لخدمة "البقشيش" الموجودة حاليًا في "تويتر"، حيث تتيح لك دعم المبدعين بالنقود على تغريداتهم أو محتواهم المختلف.
وليس من الواضح حتى الآن ما هي خطط "تويتر" بالنسبة لهذه الخدمة، والتوقيت المتوقع إطلاق هذه الميزة فيه، خاصة وأن الفريق الإعلامي الخاص بها تم تسريحه، ولا يمكن لوسائل الإعلام التواصل معها.
ولكن التسريبات تفيد بأنه حتى الآن لا يوجد في هذه الخدمة أي ذكر لاستخدام "عملات مشفرة" أو التفاعل معها، بل هي مجرد وسيلة لتحويل النقود وجني الأرباح إلكترونيًا.