"تويتر" تسعى لإطلاق "عملات خاصة" لمساعدة منشئي المحتوى في جني الأموال

وليس من الواضح حتى الآن ما هي خطط "تويتر" بالنسبة لهذه الخدمة، والتوقيت المتوقع إطلاق هذه الميزة فيه، خاصة وأن الفريق الإعلامي الخاص بها تم تسريحه، ولا يمكن لوسائل الإعلام التواصل معها.