بعد انخفاض أعداد مستخدميه.. نسخة جديدة من "شات جي بي تي" متخصصة في الأعمال

وأفادت شركة التحليل "سيميلار ويب" بأن حركة "شات جي بي تي" تراجعت بنسبة 10 في المائة تقريبًا في يونيو ومثلها في يوليو، وهو انخفاض يمكن أن يُعزى إلى العطلة الصيفية المدرسية، على قولها.