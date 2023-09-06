"تيك توك" تفتح مركز بيانات في دبلن لتخفيف مخاوف التجسس الصيني

وفي تحديث للمشروع، إلى جانب الإعلان عن أول مركز بيانات قادم عبر الإنترنت؛ قال نائب رئيس "تيك توك" للسياسة العامة في أوروبا، ثيو بيرترام، إنه سيتم أيضًا استخدام شركة أمنية تابعة لجهة خارجية لمراجعة عمل "تيك توك" في مركز البيانات بشكل مستقل.