تقرير: إيلون ماسك يريد تسريح معظم موظفي تويتر

كشفت تقرير صحفي عالمي، أن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، يريد حال إتمام صفقة استحواذه على منصة التدوين المصغر "تويتر"، أن يسرح معظم موظفي المنصة.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، أن ماسك أخبر مستثمرين محتملين أنه يخطط لاستبعاد 75% من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 شخص عند الانتهاء من الصفقة.
ويتوقع حال تنفيذ هذه الخطوة أن تحدث شللاً في عمليات الموقع، وتعيق قدرته على تعديل المحتوى وضمان أمن المستخدمين.
وأظهرت الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الصحيفة، أن ماسك يخطط أيضاً لخفض الرواتب بنحو 800 مليون دولار، وهو ما يرجّح خفض العمالة بنسبة 25% من القوى العاملة، أي أن نحو 1900 شخص من العاملين في تويتر قد يتركون وظائفهم.
ويقول إدوين تشين، أحد المسؤولين السابقين في تويتر عن البيانات: "هذه التخفيضات التي يرغب ماسك في تطبيقها لا يمكن تصورها، وسيكون لها تأثير متتالٍ، حيث ستنخفض الخدمات ويبقى الأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة المؤسسية لاستعادتها، ويكونون محبطين تماماً".