تقرير: إيلون ماسك يريد تسريح معظم موظفي تويتر

ويقول إدوين تشين، أحد المسؤولين السابقين في تويتر عن البيانات: "هذه التخفيضات التي يرغب ماسك في تطبيقها لا يمكن تصورها، وسيكون لها تأثير متتالٍ، حيث ستنخفض الخدمات ويبقى الأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة المؤسسية لاستعادتها، ويكونون محبطين تماماً".