سبقه "تلجرام" منذ فترة.. واتساب يضيف خدمة جديدة لمستخدميه

وفي حالة قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة في الدردشة مع مستخدم آخر أو داخل مجموعة، وكان المستخدم الآخر يستعمل نسخة قديمة من التطبيق؛ فإنه لن يرى الرسالة المثبتة، وعوضًا عن ذلك ستظهر أمامه رسالة تقول له: إن "أحدهم قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب".