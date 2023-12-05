تحديث "واتساب" على هواتف "آيفون" يحصل على ميزة "خاصة" بالصور ومقاطع الفيديو

ولإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، يحتاج المستخدمون إلى تحديد خيار إرسال المستندات، حيث سيظهر لهم خيار إضافي لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو مع الملفات، وسيتم بعد ذلك إرسال ملفات الصور أو الفيديو التي يختارونها كما هي بالجودة الأصلية.