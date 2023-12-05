تحديث "واتساب" على هواتف "آيفون" يحصل على ميزة "خاصة" بالصور ومقاطع الفيديو

حصل تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري المشفر على تحديث جديد بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يمنح المستخدمين ميزة "خاصة" بالصور ومقاطع الفيديو.
ويمكن من خلال تحديث واتساب الجديد إضافة خيار جديد لإرسال ملفات الصور والفيديوهات بحالتها الأصلية دون أي تغيير في جودتها أو ضغطها.
وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن اختيار إرسال ملفات الوسائط دون الضغط الإضافي الذي قد يقوم به التطبيق لحفظ البيانات.
وهذا التحديث منفصل عن خيار جودة HD الذي تمت إضافته في وقت سابق من هذا العام، والذي سيؤدي فقط إلى ضغط الملفات قليلاً للحفاظ على المزيد من الجودة الأصلية.
ولإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، يحتاج المستخدمون إلى تحديد خيار إرسال المستندات، حيث سيظهر لهم خيار إضافي لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو مع الملفات، وسيتم بعد ذلك إرسال ملفات الصور أو الفيديو التي يختارونها كما هي بالجودة الأصلية.
ولكن تمنح "واتساب" المستخدمين سعة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت لإرسال الملفات في حالتها غير المضغوطة، وبعد ذلك سيضطر المستخدم إلى ضغط الملفات.
وكانت هذه الميزة قيد الاختبار منذ بعض الوقت ولكن تم طرحها أخيرًا لجميع المستخدمين هذا الأسبوع.
ويقدم واتساب هذه الميزة فقط لنظام iOS في الوقت الحالي دون أي معلومات عن توفرها لنظام "أندرويد"، ولكن أشارت إدارة "واتساب" إلى أن حسابات "أندرويد" يمكنها استقبال هذه الملفات، ولكن إرسالها سيكون مقصورًا حتى الآن على هواتف "آيفون".