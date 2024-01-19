"سبوتيفاي" تشن هجومًا قويًا على "أبل"... تعرّف على السبب

وحكمت المحكمة لصالح أبل في قضايا متعددة، لكنها مخالفة للقانون من خلال عدم السماح لمطوري التطبيقات بإخبار الأشخاص عن طرق أخرى للدفع، بما في ذلك من خلال الروابط التي تتجاوز نظام الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور".