بديل "تويتر" يصلح عيبًا أزعَجَ مستخدميه

وفسّرت هذه المشكلة بأن الخوارزميات تعاملت مع الحرف ضمن محاولتها حصر الكلمات التي تتضمن كلمات عنصرية، أو تحض على الكراهية؛ خاصة بعد انتشار فيروسي لكلمات تتضمن "حرف N" مثل "زنجي" وما إلى ذلك من كلمات.