رئيسة تويتر الجديدة: منصتنا ستصبح "مصدر المعلومات الأكثر دقة" في العالم

قالت رئيسة منصة التدوين المصغر "تويتر" الجديدة، ليندا ياكرينو: إن خططها للمنصة تتركز في تحويلها إلى "مصدر المعلومات الأكثر دقة في العالم".
وأشارت ياكرينو -بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إلى أنها تسعى لأن تكون تويتر "ساحة المدينة العالمية" التي لا يكون فيها أي مصادرة لحرية الرأي، ولكنها ستحافظ على سياسة أن تكون مصدر المعلومات الأكثر دقة.
وتأتي تصريحات رئيس تويتر، في محاولة لتهدئة الانتقادات التي طالت مالكها الجديد إيلون ماسك بسبب منهجه في معالجة المعلومات المضللة، خاصة بعد انسحابه مؤخرًا من قانون التضليل الأوروبي.
وتابعت "ياكرينو": "أن يكون تويتر مصدر المعلومات الأكثر دقة؛ سيساعد في دفع الحضارة إلى الأمام من خلال التبادل غير المصفى للمعلومات والحوار المفتوح حول الأشياء التي تهمنا أكثر".