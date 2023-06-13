رئيسة تويتر الجديدة: منصتنا ستصبح "مصدر المعلومات الأكثر دقة" في العالم

وأشارت ياكرينو -بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إلى أنها تسعى لأن تكون تويتر "ساحة المدينة العالمية" التي لا يكون فيها أي مصادرة لحرية الرأي، ولكنها ستحافظ على سياسة أن تكون مصدر المعلومات الأكثر دقة.