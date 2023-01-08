دون الحاجة للضوء وبدقة كبيرة.. الصين تطور كاميرا ثورية لالتقاط الصور

مكونات الكاميرا الثورية

بشكل عام، تعتمد عدسات الكاميرات التقليدية على التقاط جزيئات الضوء الذي يرتد عن الأجسام لالتقاط الصور، ولا تظهر المجسمات ذات الإضاءة الخافتة أو التي لا تلامس كمية كبيرة من الضوء واضحة في الصور.