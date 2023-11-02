سكارليت جوهانسون تقاضي تطبيق ذكاء اصطناعي استنسخ صورتها

أعلنت الممثلة الهوليوودية الشهيرة سكارليت جوهانسون، نيتها مقاضاة تطبيق للذكاء الاصطناعي، قام باستنساخ صورتها.
وأوضحت الممثلة الشهيرة، وفقًا لما أورده موقع "فارايتي" الأمريكي الشهير المعني بأخبار المشاهير، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لاستخدام صورتها في إعلان دون إذن منها.
ويظهر في الإعلان الذي تبلغ مدته 22 ثانية، محرر صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar، والذي يقال إنه استخدم نسخة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من صوت وصورة جوهانسون.
ويظهر الإعلان مقطعًا حقيقيًا لجوهانسون في مقطع من وراء الكواليس لفيلم "بلاد ويدو" (الأرملة السوداء)، وهي تقول: "ما الأمر يا رفاق؟ إنها سكارليت وأريدكم أن تأتوا معي..."، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ونسخة مستنسخة من صوتها للترويج لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
ويوجد أسفل الإعلان عبارة مكتوبة بخط صغير تنص على: "الصور التي أنتجتها Lisa AI. لا علاقة لها بهذا الشخص".
وتظل العديد من تطبيقات Lisa AI التي أنشأتها شركة "كونفيرت سوفتوير"، موجودة على المتاجر الإلكترونية "آب ستور" و"جوجل بلاي"، لكن تم حذف الإعلان من على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
وقال محامي سكارليت جوهانسون، كيفن يورن إنها "تتعامل مع الوضع بصفة قانونية".
وأضاف: "نحن لا نتعامل مع هذه الأمور باستخفاف، ووفقًا لمسار عملنا المعتاد في هذه الظروف، سنتعامل معها بكل سبل الانتصاف القانونية المتاحة لنا".
وتعد فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة صور المشاهير ظاهرة جديدة نسبيًا، لذلك لا تزال التداعيات القانونية قيد الدراسة، وفي إحدى الحوادث البارزة، حذر الممثل توم هانكس معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي من أن مقاطع الفيديو التي تستخدم نسخ الذكاء الاصطناعي التي تشبهه تُستخدم لترويج المنتجات بشكل احتيالي.
وعلى الرغم من أنها لا تزال منطقة رمادية قانونية، إلا أن بعض الولايات لديها قوانين ذات صلة بحقوق الخصوصية، حيث تسمح ولاية كاليفورنيا برفع دعاوى مدنية للاستخدام غير المصرح به في الإعلان أو الترويج لـ "اسم شخص ما أو صوته أو توقيعه أو صورته أو ما يشبهه".