سكارليت جوهانسون تقاضي تطبيق ذكاء اصطناعي استنسخ صورتها

وعلى الرغم من أنها لا تزال منطقة رمادية قانونية، إلا أن بعض الولايات لديها قوانين ذات صلة بحقوق الخصوصية، حيث تسمح ولاية كاليفورنيا برفع دعاوى مدنية للاستخدام غير المصرح به في الإعلان أو الترويج لـ "اسم شخص ما أو صوته أو توقيعه أو صورته أو ما يشبهه".