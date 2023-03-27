رسائل صوتية تتبخر.. تعديلان يتهيّآن بـ"واتساب" أولهما يضم مستخدمي "آيفون"
يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على إدخال تعديلات جديدة على خدماته، يسعى من خلالها إلى جعله أكثر سهولة وخصوصية للمستخدمين.
ففي التعديل الأول، يسعى "واتساب" إلى إجراء تعديل على الفيديو، يشمل مستخدمي هواتف آيفون في المرحلة الأولى، بحيث يكون بمقدورهم إرسال رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية.
ولكن يوجد في "واتساب" حاليا خدمة إرسال الفيديوهات عبر التطبيق ودون الحاجة إلى العودة إلى ملف الكاميرا، فما الجديد؟ الجديد هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه الملاحظات الصوتية، أي عبر النقر والإمساك بالزر الموجود في الأسفل لتسجيل الفيديوهات؛ حيث تتميز الفيديوهات الجديدة بخصوصية أكبر، فلا يمكن حفظها أو تمريرها للآخرين، بحسب موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار التطبيق أولاً بأول.
التعديل الثاني: الرسائل الصوتية تتبخر
ويسعى "واتساب" إلى تعديل القدرة على توجيه الرسائل الصوتية، بحيث يمكن سماعها لمرة واحدة فقط، وبعدها تختفي، ووفق التعديل الجديد، فإن الرسائل الصوتية لن تحفظ أو يعاد تسجيلها في هواتف المستقبلين أو يعاد توجيهها إلى الآخرين، وهذا التعديل قيد التطوير حالياً وليس من الواضح متى سيدخل حيز التنفيذ.