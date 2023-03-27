رسائل صوتية تتبخر.. تعديلان يتهيّآن بـ"واتساب" أولهما يضم مستخدمي "آيفون"

ولكن يوجد في "واتساب" حاليا خدمة إرسال الفيديوهات عبر التطبيق ودون الحاجة إلى العودة إلى ملف الكاميرا، فما الجديد؟ الجديد هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه الملاحظات الصوتية، أي عبر النقر والإمساك بالزر الموجود في الأسفل لتسجيل الفيديوهات؛ حيث تتميز الفيديوهات الجديدة بخصوصية أكبر، فلا يمكن حفظها أو تمريرها للآخرين، بحسب موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار التطبيق أولاً بأول.