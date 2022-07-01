90 مليون دولار.. ستدفعها جوجل كـ "تسوية" لمطوري التطبيقات الصغار

عرضت Google دفع 90 مليون دولار لمطوري التطبيقات الصغار، وذلك لتسوية دعوى قضائية جماعية مفادها أن سياسات متجرGoogle Play للشركة ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.
وجاء في الدعوى أن Google حافظت على سياسات تُجبر المطورين فعليًا على استخدام نظام الفوترة في Google Play والذي كان لسنوات عديدة يتقاضى رسومًا افتراضية بنسبة 30 في المائة على جميع المعاملات.
وخلال يوليو 2021 وفي تنازل للمطورين الأصغر واستجابة لهذه الدعوى؛ خفضت Google هذه الرسوم إلى 15 بالمائة لأول مليون دولار يتم الحصول عليها من خلال أي تطبيق.
ووفقًا لـ "هاجنز بيرمان" وهي شركة المحاماة التي تمثل المدعين في هذه الدعوى الجماعية؛ سيتمكن حوالي 48000 من مطوري التطبيقات الصغير في الولايات المتحدة من المطالبة بمدفوعات من الصندوق البالغ 90 مليون دولار، حيث تقول إن بعض المطالبين يمكن أن يتلقوا ما يصل إلى 200,000 دولار بينما الحد الأدنى للدفع هو 250 دولارًا.
وقال الشريك الإداري لشركة "هاجنز بيرمان"، ستيف بيرمان في بيان صحفي: سيتلقى ما يقرب من 48000 من مطوري التطبيقات الذين يعملون بجد الدفعة العادلة التي يستحقونها مقابل منتج عملهم - وهو الشيء الذي سعت Google للاستفادة منه، وتسليم قبضة اليد مع هذه التسوية، سيكون للمطورين مساحة أكبر للنمو والمزيد من الأموال في جيوبهم لتعزيز جهودهم الشاقة.
وبالإضافة إلى صندوق 90 مليون دولار؛ ستقدم Google أيضاً عددًا من الامتيازات الصغيرة للمطورين، حيث إنها تنشئ ركنًا جديدًا للتطبيقات المستقلة "لعرض مطوري الشركات الناشئة المستقلين والصغار الذين ينشئون تطبيقات فريدة عالية الجودة" في تطبيق متجر Play، وتوضيح اللغة في اتفاقية توزيع المطورين التي توضح أنه يمكن للمطورين الاتصال بالمستخدمين لإخبارهم عن ذلك من عروض الاشتراك في التطبيق وما شابه.
تأتي هذه التسوية من Googleالتي تحتاج إلى "موافقة المحكمة" بعد تمويل مماثل بقيمة 100 مليون دولار قدمته Apple للمطورين بشأن مشكلات موازية مع متجر التطبيقات الخاص بها، تضمنت تلك الدعوى، التي تم شراؤها أيضًا من قبل "هاجنز بيرمان"، تنازلات مماثلة تسمح للمطورين بالاتصال بالمستخدمين وإخبارهم بخيارات الدفع لمنصة Apple
وعلى الرغم من أن المتجرين بالتأكيد مكسب للمطورين الصغار؛ إلا أنهم فشلوا في تغيير السياسات التي قادت النقاد إلى اتهام Google و Appleبالسلوك المناهض للمنافسة، حيث قد يتم فرض تغييرات أكبر قريبًا على كلتا الشركتين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال التشريعات المعلقة.
ويدرس السياسيون الأمريكيون حاليًا مشروع قانون "أسواق التطبيقات المفتوحة" والذي من شأنه أن يجبر آبل وجوجل على السماح للمستخدمين بتجنب تحميل التطبيقات، أو تثبيتها بدون متاجر التطبيقات تقول Google إنها تسمح بذلك بالفعل في الاتحاد الأوروبي، يمكن لقانون الأسواق الرقمية أن يجعل التحميل الجانبي إلزاميًا، إذا حصل على الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي لعام 2023.