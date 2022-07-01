90 مليون دولار.. ستدفعها جوجل كـ "تسوية" لمطوري التطبيقات الصغار

ووفقًا لـ "هاجنز بيرمان" وهي شركة المحاماة التي تمثل المدعين في هذه الدعوى الجماعية؛ سيتمكن حوالي 48000 من مطوري التطبيقات الصغير في الولايات المتحدة من المطالبة بمدفوعات من الصندوق البالغ 90 مليون دولار، حيث تقول إن بعض المطالبين يمكن أن يتلقوا ما يصل إلى 200,000 دولار بينما الحد الأدنى للدفع هو 250 دولارًا.