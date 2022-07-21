رسميًّا.. "واتساب" تطرح هذه الميزة لمستخدميها بعد اختبارها لفترة طويلة

ووفقًا لبيان "واتساب"؛ يمكن نقل جميع الدردشات من أندرويد إلى أي من أجهزة "آي أو إس"، بعد التعاون مع شركة "أبل" الأمريكية، باستخدام أداة "موف تو آي أو إس" (Move to iOS)، وستتمكن من نقل جميع معلومات الحساب وصورة الملف الشخصي والمحادثات الفردية والجماعية وسجل الدردشة ووسائط الدردشة وإعدادات واتساب؛ ولكن لن تتمكن من نقل مكالمات واتساب أو رسائل الدفع من طرف إلى طرف.