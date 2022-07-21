رسميًّا.. "واتساب" تطرح هذه الميزة لمستخدميها بعد اختبارها لفترة طويلة

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، رسميًّا عن طرحها ميزة جديدة لمستخدميها، بعد اختبارها لفترات طويلة.
وأوضحت واتساب في منشور رسمي، أن ميزة نقل الدردشات والوسائط والرسائل بين أندرويد وآيفون، باتت متاحة لجميع المستخدمين.
ووفقًا لبيان "واتساب"؛ يمكن نقل جميع الدردشات من أندرويد إلى أي من أجهزة "آي أو إس"، بعد التعاون مع شركة "أبل" الأمريكية، باستخدام أداة "موف تو آي أو إس" (Move to iOS)، وستتمكن من نقل جميع معلومات الحساب وصورة الملف الشخصي والمحادثات الفردية والجماعية وسجل الدردشة ووسائط الدردشة وإعدادات واتساب؛ ولكن لن تتمكن من نقل مكالمات واتساب أو رسائل الدفع من طرف إلى طرف.
ولكن لتحصل على هذه الميزة، ينبغي أن يكون لديك أحدث إصدارات "واتساب" على جهازك الذي ستستقبل عليه الرسائل والوسائط والدردشات الجديدة.