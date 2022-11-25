بـ6.9 مليار دولار.. "أبل" تدرس شراء نادي مانشستر يونايتد

تدرس شركة "أبل" الأمريكية لصناعة الهواتف والحواسيب شراء النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ6.9 مليار دولار.
وذكرت تقارير بريطانية، أنه في حال توصل الطرفان لاتفاقية نهائية ستكون الصفقة ميزة تنافسية قوية لشركة الهواتف العملاقة بامتلاكها ناديًا شهيرًا ولاعبين مشهورين يمكن الاستفادة منهم في مجال الدعاية والإعلان.
ووسعت شركة "أبل" عبر خدمة "أبل تي في" مؤخراً تغطيتها لكرة القدم بشكل كبير، بعد إبرام صفقة مع دوري كرة القدم الأمريكي، وتفكر في إبرام صفقة مماثلة مع الدوري الإنجليزي إلى جانب توسعها في البرامج الرياضية.
وكانت عائلة غلايزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد قد أكدت في بيان سابق أن لديها رغبة في بيع النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد مناقشة بعض العروض التي بدأت تصلهم.