بـ6.9 مليار دولار.. "أبل" تدرس شراء نادي مانشستر يونايتد

وكانت عائلة غلايزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد قد أكدت في بيان سابق أن لديها رغبة في بيع النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد مناقشة بعض العروض التي بدأت تصلهم.