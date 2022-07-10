"سامسونج" تطلق مزايا استثنائية لتطبيق الكاميرا الخاص بها

أما الميزة الثانية الرئيسية، فيطلق عليها "حفظ الأنماط"، أي أن المستخدم يمكن أن يحدد طريقة حفظ اللقطات الملتقطة عبر التطبيق إما بصيغة "رو" أو "جي بي إي جي" (JPEG)؛ خاصة أن التطبيق حاليًا يحفظها بالصيغتين معًا، وهو ما يكون أمرًا غير مريح ويستهلك سعة تخزين الهاتف.