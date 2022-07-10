"سامسونج" تطلق مزايا استثنائية لتطبيق الكاميرا الخاص بها

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تحديثًا لتطبيق الكاميرا الخاص بها "إكسبيرت رو" الذي حصل من خلاله على مزايا جديدة استثنائية.
وأوضحت سامسونج في بيان رسمي نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الميزة الأولى التي يحصل عليها تطبيق الكاميرا؛ هو ما يطلق عليه "الإعداد المسبق المخصص"، والتي ستتيح للمستخدمين حفظ إعدادات الكاميرا المخصصة الخاصة بهم واستخدامها لالتقاط الصور مرة أخرى.
أما الميزة الثانية الرئيسية، فيطلق عليها "حفظ الأنماط"، أي أن المستخدم يمكن أن يحدد طريقة حفظ اللقطات الملتقطة عبر التطبيق إما بصيغة "رو" أو "جي بي إي جي" (JPEG)؛ خاصة أن التطبيق حاليًا يحفظها بالصيغتين معًا، وهو ما يكون أمرًا غير مريح ويستهلك سعة تخزين الهاتف.
وأشارت سامسونج إلى أن التطبيق سيكون متاحًا في هواتفها الأحدث، وسيتأخر إطلاقه للإصدارات الأقدم مثل "جلاكسي إس 20 ألترا"، و"جلاكسي نوت 20 ألترا"، و"جلاكسي زد فولد 2"، والتي كان المتفرض أن تحصل عليه في الربع الأول من 2022، لتؤكد أنه سيتم إطلاقه في سبتمبر المقبل لإنهاء التجهيزات الفنية الخاصة به لهذه الهواتف.