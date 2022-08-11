دراسة تكشف قصور "فيسبوك" في معالجة هذه القضية الحساسة

كشفت دراسة علمية حديثة قصور منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في معالجة واحدة من القضايا الحساسة التي تعاني منها المنصة لسنوات متتالية.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ومشروع "الشفافية غير الربحية للتكنولوجيا"، إلى أن فيسبوك لا تزال تعاني مشكلة في إزالة خطاب الكراهية و"التفوق الأبيض" من منصتها.
وأظهرت الدراسة أن مجموعات "التفوق الأبيض" لا يزال لديها وجود كبير على فيسبوك، وبعضها تم وصفه فعليًا بأنه "منظمات خطرة محظورة".
عثر الباحثون على 119 صفحة و20 مجموعة، بما في ذلك 24 صفحة تم إنشاؤها تلقائيًا عندما قام المستخدمون بإدراج مجموعات تفوق بيضاء كأرباب عمل أو اهتمامات.
وأوضحت الدراسة أن تكتيك فيسبوك المتمثل في إعادة توجيه المستخدمين إلى مجموعات مؤيدة للتسامح فعالة فقط بنسبة 14 في المائة من بين 226 عملية بحث.
كما أن بعض عمليات البحث عن المتفوقين عرضت إعلانات للكنائس السوداء، هذا يمكن أن يحدد بشكل فعال أهداف المتطرفين.
وقالت ميتا عن الدراسة، إنها تزيل فورًا الإعلانات من عمليات البحث المرتبطة بالمجموعات المحظورة، ومضيفةً: نعمل حاليًا على إصلاح المشكلة التي تظهر لعدد صغير من المستخدمين في بعض الصفحات".
وتعهدت ميتا بمواصلة التعاون والعمل مع خبراء خارجيين، لمكافحة خطاب الكراهية والمحتوى المتطرف الآخر.