دراسة تكشف قصور "فيسبوك" في معالجة هذه القضية الحساسة

وقالت ميتا عن الدراسة، إنها تزيل فورًا الإعلانات من عمليات البحث المرتبطة بالمجموعات المحظورة، ومضيفةً: نعمل حاليًا على إصلاح المشكلة التي تظهر لعدد صغير من المستخدمين في بعض الصفحات".