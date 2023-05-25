تقنية جديدة ستحصل عليها شاشات "آيفون" في تحديث "آي أو إس 17"

وسيحصل تطبيق Wallet على بعض "التغييرات المهمة" في "آي أو إس 17"، وستكون هناك تحسينات على خدمات الموقع أيضًا، بالإضافة إلى تطبيق دفتر يومية جديد مصمم "لإضافة تدوين الملاحظات وعنصر اجتماعي أقوى إلى الجهاز".