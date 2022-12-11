تحقيقات أمريكية مع مؤسس منصة للعملات المشفرة بتهمة الاحتيال

ونفى "بانكمان" في تصريحات سابقة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إساءة استخدام أموال العملاء عن عمد، قائلًا: "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء، هناك أشياء أود أن أفعل من أجلها أي شيء لأتمكن من القيام بها مرة أخرى".