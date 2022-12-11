تحقيقات أمريكية مع مؤسس منصة للعملات المشفرة بتهمة الاحتيال

فتح الادعاءُ العام الأمريكي، تحقيقات بحق مؤسس منصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة، سام بانكمان فريد بتهمة الاحتيال.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مسؤولين من وزارة العدل الأمريكية اجتمعوا مع فريق الإفلاس في بورصة العملات المشفرة؛ لمناقشة عدد من الوثائق حول اتهام "بانكمان" بالاحتيال.
وضم الاجتماع مدّعين من المنطقة الجنوبية لنيويورك، ومساعد المدعي العام الأمريكي روس، ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومحامين من المنصة؛ للتحقيق في اتهامهم بتضليل المستثمرين في وقت سابق من هذا العام.
وتفحص وزارة العدل الأمريكية ما إذا كانت منصة العملات المشفرة قد حوّلت بشكل غير صحيح مئات الملايين من الدولارات قبل إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر.
ونفى "بانكمان" في تصريحات سابقة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إساءة استخدام أموال العملاء عن عمد، قائلًا: "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء، هناك أشياء أود أن أفعل من أجلها أي شيء لأتمكن من القيام بها مرة أخرى".
وتابع: "لم أحاول أبدًا الاحتيال على أي شخص، وسوف أدلي بشهادتي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل".