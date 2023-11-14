لإحداثه ضررًا بـ"الوئام الاجتماعي" للبلاد.. نيبال تنضم إلى مجموعة الدول التي تقرر حظر "تيك توك"

أصدرت حكومة نيبال قرارًا بحظر تطبيق "تيك توك" بشكل كامل في البلاد؛ بسبب "إحداثه ضررًا بالغًا بالوئام الاجتماعي في البلاد"، بحسب بيانها الرسمي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نيبال، ريخا شارما، قولها: إن المنصة تنشر محتوى ضارًا جدًا بالمجتمع.
وأرجعت الحكومة النيبالية هذا القرار إلى إصدار حكومة البلاد، قانونًا جديدًا يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكاتب اتصال داخلها، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها.
وتم حظر تطبيق "تيك توك" حاليًا في العديد من الدول؛ بما في ذلك الهند، وبعض الولايات الأمريكية.
وقالت الوزيرة النيبالية: "الحظر سيدخل حيز التنفيذ فورًا، وتم توجيه سلطات الاتصالات لتنفيذ القرار".
ولم تستجب إدارة شركة "بايت دانس" المشغلة لتطبيق "تيك توك" إلى طلبات التعليق من قبل "بي بي سي".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1600 قضية جرائم إلكترونية، مرتبطة بتطبيق "تيك توك" خلال السنوات الأربع الماضية في نيبال، خاصة وأن التطبيق يحتل المركز الثالث في أكثر التطبيقات شعبية بالبلاد، كما أنه يستقطب الفئات العمرية الأصغر سنًا.