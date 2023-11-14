لإحداثه ضررًا بـ"الوئام الاجتماعي" للبلاد.. نيبال تنضم إلى مجموعة الدول التي تقرر حظر "تيك توك"

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1600 قضية جرائم إلكترونية، مرتبطة بتطبيق "تيك توك" خلال السنوات الأربع الماضية في نيبال، خاصة وأن التطبيق يحتل المركز الثالث في أكثر التطبيقات شعبية بالبلاد، كما أنه يستقطب الفئات العمرية الأصغر سنًا.