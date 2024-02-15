هذا ما قاله "زوكربيرج" عن نظارات "أبل فيجن برو" للواقع الافتراضي

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ميتا" عن أنه جرب نظارات "أبل فيجن برو" للواقع الافتراضي المختلط.
وقال زوكربيرج، في منشور عبر "إنستغرام" إنه بعد تجربة "أبل فيجن برو" لم تعجبه، ولا يزال يفضل سماعات "ميتا كويست 3" الخاصة بشركته "ميتا".
وأشاد زوكربيرج بسماعات "كويست 3" بأنها أقل تكلفة بسبع مرات "فيجن برو".
وتابع بقوله: "بشكل عام يعد كويست أفضل بالنسبة للغالبية العظمى من الأشياء التي يستخدم الناس الواقع المختلط من أجلها".
ومضى قائلًا: "كويست أكثر راحة في الاستخدام، من دون وجود أي أسلاك تعيق الطريق الخاص بك أمام التحرك، وتوفر مجال رؤية أوسع وشاشة أكثر سطوعًا".
وتحدث كذلك عن أنه وجد مشكلة في الرؤية عبر نظارات "فيجن برو" حيث ظهرت "أكثر ضبابية في الحركة".
ولكن أشاد زوكربيرج بتقنية "تتبع العين" في نظارات "أبل فيجن برو" ووصفها بأنها "رائعة حقًا"، ووعد بأن تعيد "ميتا" مستشعرات تتبع العين في الإصدارات المستقبلية من "كويست".