تحديث ثوري في نظام تشغيل ساعات "أبل" رغم أنه لم يحصل على أي من ميزات "الذكاء الاصطناعي"

كما يوفر تطبيق Vitals الجديد على الساعات، مقاييس تتبع الصحة الرئيسية مثل معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم، وتتبع النوم في لمحة، وسوف ينبهك عندما يكون اثنان أو أكثر من هذه المقاييس خارج النطاق الطبيعي، وسوف تحصل أيضًا على نصائح حول كيفية تحسين حالتك.