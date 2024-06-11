تحديث ثوري في نظام تشغيل ساعات "أبل" رغم أنه لم يحصل على أي من ميزات "الذكاء الاصطناعي"

على الرغم من أن نظام تشغيل "ووتش أو إس 11" لساعات "أبل ووتش" الكية لم يحصل على أي من ميزات "أبل إنتيليجنس" للذكاء الاصطناعي؛ إلا أن الشركة الأمريكية وفّرت له عددًا من الميزات التي وصفتها بالثورية.
ويُظهر تحديث "ووتش أو إس 11" توسعه بصورة مذهلة في تتبع الصحة واللياقة البدنية، وتوفير عدد من التقنيات المميزة، لعل أبرزها ميزة "ترانينج لود" Training Load في تطبيق "النشاطات" Activites.
وتوفر هذه الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية الحكم على مدى صعوبة التمارين التي يقوم بها ليقوم فيما بعد بتعديل خططه.
كما يوفر تطبيق Vitals الجديد على الساعات، مقاييس تتبع الصحة الرئيسية مثل معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم، وتتبع النوم في لمحة، وسوف ينبهك عندما يكون اثنان أو أكثر من هذه المقاييس خارج النطاق الطبيعي، وسوف تحصل أيضًا على نصائح حول كيفية تحسين حالتك.
ويحسب حمل التدريب مدى القوة التي تدفع بها جسمك أثناء التدريبات على مدى 28 يومًا مع تقييم ملخص من واحد إلى عشرة للتمرينات.
ويمكن من خلال ساعة "أبل ووتش" إيقاف حلقات النشاط مؤقتًا لأيام الراحة أو أثناء إعادة تأهيل الإصابة.
ويمكنك أيضًا تغيير أهداف النشاط لفترات محددة مثل الأيام أو الأسابيع أو الأشهر.
ويقدم تحديث "ووتش أو إس" أيضًا ميزة "تشيك إن"، ليتمكن المستخدم من التأكد عند وصول أحبائه بأمان إلى وجهتهم أو طمأنتهم عليه.
ويصل حاليًا لساعات "أبل ووتش" خدمة "ترجمة أبل" آلي بأكثر من 20 لغة مدعومة.
وتتوفر أيضًا لساعات "أبل ووتش" ميزة "سمارت ستيك"، التي توفر خيارات تخصيص جديدة، مع القدرة على إضافة أدوات جديدة؛ بما في ذلك الصور والمسافة.
يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات الأدوات بناءً على الوقت من اليوم والموقع والروتين اليومي.
ويمكن لوجه ساعة الصور الآن تحليل صورك والمساعدة في اختيار أفضلها لساعة Apple Watch الخاصة بك، مع تقديم تكوين الصورة وتعديلات العمق.