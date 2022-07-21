"أبل" تطرح تحديثًا جديدًا لهواتف "آيفون".. هذه أبرز مميزاته

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لنظامي تشغيل "آي أو إس 15.6" على هواتف "آيفون" و"آيباد أو إس 15.6" على حواسيب "آيباد"، والذي يتضمن إصلاحات لأخطاء تقنية وبعض المزايا الجديدة للمستخدمين.
وأظهر تقرير عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أبرز مزايا تحديثات "آيفون" و"آيباد" الجديدة.
وأبرز ما يتضمنه التحديث هو إصلاح خطأ تقني يجعل إعدادات هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" تبعث إشعارًا للمستخدم بأن سعة التخزين ممتلئة، بينما هي ليست ذلك، والمستخدم أفرغ الكثير من الوسائط التي تشغلها.
وتسببت هذه المشكلة في إبطاء الكثير من هواتف آيفون وتوقفها عن الاستجابة عند التنقل من النص إلى البريد، وأحدثت مشكلة في تشغيل متصفح "سفاري"، وعودة علامات التبويب للصفحات السابقة تلقائيًا.
ويتضمّن التحديث أيضًا ميزة جديدة مرتبطة بتطبيق "التلفاز" الخاص بالنظام "أبل تي في"، والذي يركز على توفير خيار إعادة تشغيل لعبة رياضية مباشرة قيد التقدم، وإيقافها مؤقتًا، أو إرجاعها، أو التقديم السريع لها.