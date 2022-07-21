"أبل" تطرح تحديثًا جديدًا لهواتف "آيفون".. هذه أبرز مميزاته

وأبرز ما يتضمنه التحديث هو إصلاح خطأ تقني يجعل إعدادات هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" تبعث إشعارًا للمستخدم بأن سعة التخزين ممتلئة، بينما هي ليست ذلك، والمستخدم أفرغ الكثير من الوسائط التي تشغلها.