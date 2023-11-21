تسريب صور ومواصفات بطاريات هواتف "آيفون 16 برو" المقبلة

نشرت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية صور ومواصفات متوقعة لبطاريات هواتف "آيفون 16 برو" المقبلة.
وأظهرت الصور المسربة أن بطاريات "آيفون 16 برو" ستتضمن "إعادة تبريد شاملة" وتغيير "شامل" في هيكل تصميمها.
ويظهر من تلك الصور أن البطارية ستكون مغطاة بدعامة معدنية مصقولة، والتي من المحتمل أن تساعد في عملية تبريد الحرارة.
وتظهر المعلومات المكتوبة على الصور المسربة أن البطاريات ستكون من نوع "لي آيون" وبسعة 3355 ميللي أمبير في الساعة وبقدرة 13.02 واط في الساعة، وسيتم تصنيعها من قبل شركة "ديساي" الصينية.
ويبدو من الشكل أنها مشابهة لشكل البطاريات الموجودة في سلسلة "آيفون 15 برو".