تسريب صور ومواصفات بطاريات هواتف "آيفون 16 برو" المقبلة

وتظهر المعلومات المكتوبة على الصور المسربة أن البطاريات ستكون من نوع "لي آيون" وبسعة 3355 ميللي أمبير في الساعة وبقدرة 13.02 واط في الساعة، وسيتم تصنيعها من قبل شركة "ديساي" الصينية.