شكاوى لعدد من المشترين لـ"بيكسل 8" من رصد أدوات "غير مؤمنة" في هواتفهم الجديدة

وجاء نص رسالة المشتكين على النحو التالي: "تم إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل ولا يمكن ضمان سلامة البرنامج. قد تكون أي بيانات مخزنة على الجهاز متاحة للمهاجمين. لا تقم بتخزين أي بيانات حساسة على الجهاز".