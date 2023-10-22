شكاوى لعدد من المشترين لـ"بيكسل 8" من رصد أدوات "غير مؤمنة" في هواتفهم الجديدة

نشر عدد من مشتري هواتف "جوجل بيكسل 8" الجديدة، شكاوى عديدة حول وصول أجهزتهم مزودة بأدوات وصفوها بأنها "غير مؤمّنة" في تلك الهواتف.
وأظهرت منشورات عبر منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" شكاوى لعدد من المستخدمين بأن هواتف "بيكسل 8" وصلتهم بأداة تحميل تشغيل غير مؤمّنة.
ويظهر من خلال هذه المنشورات أن أجهزة "بيكسل 8" تصدر تحذيرًا واضحًا جدًّا، بأن أداة تحميل نظام التشغيل الجديد "غير مؤمّنة"؛ ولكن ذلك الأمر يكون في مرحلة التمهيد فقط.
وجاء نص رسالة المشتكين على النحو التالي: "تم إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل ولا يمكن ضمان سلامة البرنامج. قد تكون أي بيانات مخزنة على الجهاز متاحة للمهاجمين. لا تقم بتخزين أي بيانات حساسة على الجهاز".
كما تشير الرسالة إلى أن أداة تحميل التشغيل غير المؤمنة، على الرغم من أنها ليست مشكلة كبيرة؛ إلا أنها تحمل بعض المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمانها.
ويؤكد التقرير أن النتيجة الأكثر قلقًا، بالنسبة لهواتف "بيكسل 8" بتلك الطريقة؛ هي أضرار التواجد مع نظام "أندرويد" غير مؤمن، خاصة مع استخدام عدد من التطبيقات المالية والبنكية.
وبسبب عدم التأمين سيكون هناك رفض كامل، لنظام "أندرويد" لتشغيل التطبيقات المالية والبنكية، مثلًا لن يعمل الدفع بدون تلامس لنظام "أندرويد" من خلال "محفظة جوجل" مع أداة تحميل التشغيل غير المؤمنة.
وفي حال كنت لا تعرف ما هو برنامج تحميل التشغيل ولماذا يمكن إلغاء قفله؛ فإن برنامج تحميل التشغيل هو جزء صغير من البرنامج الذي يتعامل مع التمهيد الأوليّ لجهازك ويقوم بتحميل نظام التشغيل نفسه "أندرويد".
وإذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تعديل هاتفك على مستوى نظام التشغيل وتثبيت أشياء مثل التصحيحات والتعديلات أو تثبيت ذاكرة ROM جديدة، فأنت بحاجة إلى أداة تحميل التشغيل غير المؤمنة.
ومن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" إصلاحًا لهذا العيب، خلال تحديث مرتقب لنظام تشغيلها.