تسريبات تكشف مواصفات هواتف "سامسونج جلاكسي إس 24" قبل أيام من إطلاقها

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الهواتف رسميًّا يوم 17 يناير، ولكن تقارير إخبارية رصدت إدراجها في قائمة طلبات الشراء المسبق بمتاجر "وولمارت" عن طريق الخطأ، ثم تم إزالتها بعد وقت قصير.