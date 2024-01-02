تسريبات تكشف مواصفات هواتف "سامسونج جلاكسي إس 24" قبل أيام من إطلاقها

كشفت تسريبات صحفية، عددًا من المواصفات المرتقبة لهواتف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية "جلاكسي إس 24".
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الهواتف رسميًّا يوم 17 يناير، ولكن تقارير إخبارية رصدت إدراجها في قائمة طلبات الشراء المسبق بمتاجر "وولمارت" عن طريق الخطأ، ثم تم إزالتها بعد وقت قصير.
وأظهرت عملية الإدراج تلك عددًا من مواصفات هواتف "سامسونج" الجديدة، والتي جاء أبرزها أنها ستأتي في 3 طرازات شهيرة وهي "جلاكسي إس 24" و"جلاكسي إس 24 بلس" و"جلاكسي إس 24 ألترا".
ويُظهر التسريب كذلك أن هذه الهواتف ستكون أسعارها أقل من الإصدارات السابقة لنفس السلسلة؛ ولكن يبدو أن سعر هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" سيكون أكبر من نظيره في الإصدار السابق بجميع أنواع تخزينه الثلاثة.
كما تم تداول عدد من الصور الخاصة بهاتف "جلاكسي إس 24" على حسابات عديدة، والتي تظهر تمتع شاشته بتقنية عرض "إتش دي آر" لأول مرة.
وتُظهر الصور المسربة أيضًا أن هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" سيمكنه تسجيل لقطات فيديو بدقة 4كى بمعدل 120 إطارا في الثانية.
يُذكر أن هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" الحالية تدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8كى ولكن بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتسجيل مقاطع 4كى ولكن بمعدل 60 إطارًا في الثانية؛ لذلك تُعَد تقنية "جلاكسي إس 24 ألترا" تقدمًا كبيرًا.
ويظهر أيضًا أن هاتف "جلاكسي إس 24 بلس" سيأتي باللون الأسود العقيق، وسيكون مزودًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" ذات سعة 12 جيجابايت.
وسيتم دعم الإصدارات الثلاثة من الهاتف بتقنيات وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة المباشرة والتحرير التوليدي والتكبير الليلي.
أما بالنسبة للمواصفات، فيبدو أن هاتف "جلاكسي إس 24 بلس" سيأتي بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة، وبطارية ذات سعة 4900 ميللي أمبير في الساعة.
ويُظهر تسريب آخر لهاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" أنه سيأتي بوحدة كاميرا خلفية رباعية وقلم "إس بين".