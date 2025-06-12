مسؤولو "أبل" يقرون بفشلهم في إدراج تقنية مميزة للذكاء الاصطناعي في العام الجاري

أقر عدد من مسؤولي شركة "أبل" الأمريكية بفشلهم في إدراج تقنية وصفوها بالمميزة للذكاء الاصطناعي في العام الجاري، مشيرين إلى أنه قد يتم إطلاقها في وقت لاحق من عام 2026 المقبل.
وأوضح مسؤولو "أبل" أن تحديث المساعد الصوتي الذكي "سيري" المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تم تأجيل طرحه إلى عام 2026، بسبب عمليات "إعادة بناء الإطار" الخاص بعمل التطبيق.
ولكن نفى مسؤولو أبل أن يكون عروض العام الماضي بشأن "سيري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجرد "وهم"، مشيرين إلى أن الفكرة أنه ليس جاهزا بعد للإطلاق.
ورفضت "أبل" الإقرار بتأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وقال كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في أبل إن الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة، وهو ما تراه أبل "موجة تحول طويلة الأمد" ستؤثر على الصناعة والمجتمع لعقود قادمة.
وتابع بقوله "لا داعي للتسرع في طرح الميزات الخاطئة والمنتج الخاطئ لمجرد أن تكون أول من يتصدر".
وأوضح المسؤول أن "أبل" لديها فعليا نسختان من بنية الذكاء الاصطناعي لـ"سيري" ولكن مع تقدم التطوير أدرك الفريق أنه عليهم نقل بنية النسخة الثانية لتلبية توقعات العملاء بصورة أفضل.
وقال كذلك جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في أبل إن الشركة أدركت أنها ستخيب آمال العملاء لو أطلقت "سيري" في الوقت الحالي، لأن البرنامج كان لديه "معدل أخطاء شعرنا أنه غير مقبول".