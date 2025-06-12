مسؤولو "أبل" يقرون بفشلهم في إدراج تقنية مميزة للذكاء الاصطناعي في العام الجاري

أقر عدد من مسؤولي شركة "أبل" الأمريكية بفشلهم في إدراج تقنية وصفوها بالمميزة للذكاء الاصطناعي في العام الجاري، مشيرين إلى أنه قد يتم إطلاقها في وقت لاحق من عام 2026 المقبل.