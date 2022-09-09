"يوتيوب" تعرض خدمة مجانية خالية من الإعلانات لهذه الفئة من المستخدمين

ومتوقع أن تبدأ يوتيوب في تطبيق هذه الميزة اعتبارًا من العام المقبل 2023، حيث سيتمكن بعض منشئي المحتوى من إنشاء "دورات تدريبية" مجانية أو مدفوعة، مع قوائم تشغيل لمقاطع الفيديو المعدة للجماهير.