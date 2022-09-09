"يوتيوب" تعرض خدمة مجانية خالية من الإعلانات لهذه الفئة من المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية ستقدم عبر منصة الفيديوهات الخاصة بها خدمة مجانية خالية من الإعلانات لفئة معينة من مستخدميها.
وأوضحت جوجل عبر تقرير منشور على موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص ستقدم خدمة فيديوهات خالية من الإعلانات للخدمات التعليمية والمؤسسات والمبدعين الذين يستخدمون المحتوى التعليمي كنظام أساسي لهم.
وأشارت إلى أنه بتلك الطريقة سيضمن مشاهدو الفيديوهات التعليمية أي إعلانات أو روابط خارجية أو توصيات يمكنها أن تشتت انتباههم.
كما ستخضع يوتيوب خوارزمية التوصيات على هذه المقاطع لمراجعة دقيقة، حتى تتمكن من تقديم توصيات أكثر دقة ومفيدة لمستخدمي هذه الخدمات.
وستترافق هذه المزايا مع عدد من المزايا الجديدة التي ستقدمها يوتيوب للمبدعين للمقاطع التعليمية، حيث ستعتمد على تعويضهم عن إزالة الإعلانات بإتاحة فرض رسوم على المشاهدين مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
ومتوقع أن تبدأ يوتيوب في تطبيق هذه الميزة اعتبارًا من العام المقبل 2023، حيث سيتمكن بعض منشئي المحتوى من إنشاء "دورات تدريبية" مجانية أو مدفوعة، مع قوائم تشغيل لمقاطع الفيديو المعدة للجماهير.