إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك لإتمام الصفقة

أمر قاضٍ في ولاية ديلاوير الأمريكية بوقف دعوى "تويتر" بحق الملياردير ومؤسّس شركة تسلا، إيلون ماسك؛ بهدف السماح له بإتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر".. جاء هذا القرار بعد أن قام ماسك؛ بتغيير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأظهرت وثيقة قضائية، أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق الملياردير ومؤسّس شركة تسلا، إيلون ماسك؛ حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر؛ بهدف السماح له بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر، وجاء هذا القرار بعد أن قام ماسك بتغيير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأظهرت وثائق أن ماسك؛ اقترح المضي قدماً في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعياً إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها تويتر، التي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.