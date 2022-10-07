إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك لإتمام الصفقة

وأظهرت وثيقة قضائية، أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق الملياردير ومؤسّس شركة تسلا، إيلون ماسك؛ حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر؛ بهدف السماح له بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر، وجاء هذا القرار بعد أن قام ماسك بتغيير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي "تويتر".