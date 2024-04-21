خاصية جديدة في "واتساب" تُعيد ترتيب جهات الاتصال الخاصة بك.. ما تفاصيلها؟

طرحت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" ميزة وخاصية جديدة تُعيد ترتيب جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين، بحسب تفضيلات المستخدمين.
وأوضح الموقع الخاص بإصدارات "واتساب بيتا" التجريبية، أن لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد"، سيتم توفير علامة تبويب "المفضلة" لجهات الاتصال.
وستسمح هذه الميزة، بإضافة وإزالة وإعادة ترتيب جهات الاتصال في القائمة للوصول إليها بشكل أسهل وأسرع.
ويمكن لهذه الخاصة أن تخفّف الحاجة إلى التمرير لأسفل عندما تحتاج إلى إرسال رسالة إلى شخص تدردش معه بانتظام، كما أنها مريحة جدًا لإجراء مكالمات الصوت والفيديو.
ووعدت "واتساب" أنه سيتم إرساله هذه الميزة إلى الإصدار العام للتطبيق قريباً بعد نهاية الاختبار الخاص به.