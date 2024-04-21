خاصية جديدة في "واتساب" تُعيد ترتيب جهات الاتصال الخاصة بك.. ما تفاصيلها؟

ويمكن لهذه الخاصة أن تخفّف الحاجة إلى التمرير لأسفل عندما تحتاج إلى إرسال رسالة إلى شخص تدردش معه بانتظام، كما أنها مريحة جدًا لإجراء مكالمات الصوت والفيديو.