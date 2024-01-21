تآكل وحدة الطاقة وحريق.. خبير يوضح التأثير الحقيقي لاستخدام شواحن مختلفة للهاتف

وأكد شوتوف، سلامة استخدام أي شاحن لشحن الهاتف الذكي، بغض النظر عن استطاعته، لافتاً إلى أنه "كقاعدة عامة لا يمكن للهاتف الحصول على شحن إضافي من شاحن أكثر قوة".