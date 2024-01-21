تآكل وحدة الطاقة وحريق.. خبير يوضح التأثير الحقيقي لاستخدام شواحن مختلفة للهاتف

اعتبر الخبير في مكتب "حماية المعلومات" التصميمي في روسيا فاسيلي شوتوف، أن قوة الشاحن المستخدم لا تسبّب فرقاً في مدة شحن الهاتف الذكي، وترتبط فقط بالتصميم المتوافر للهاتف من الشركة المصنّعة.
وأكد شوتوف، سلامة استخدام أي شاحن لشحن الهاتف الذكي، بغض النظر عن استطاعته، لافتاً إلى أنه "كقاعدة عامة لا يمكن للهاتف الحصول على شحن إضافي من شاحن أكثر قوة".
وأضاف وفق "روسيا اليوم"، أن الهاتف سيستغرق وقتاً أثناء عملية الشحن حسب التصميم الذي قدمته الشركة المصنّعة بغض النظر عن قوة الشاحن المستخدم.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في استخدام أجهزة الشحن منخفضة الجودة، لأن ذلك سيؤدي إلى التآكل السريع لوحدة الطاقة وارتفاع درجة حرارة البطاريات مما ينعكس سلباً على الهاتف.
وأوضح شوتوف، أن ذلك قد يسبّب مشكلات في عملية نقل البيانات، إضافة إلى خطر الحريق بسبب الشاحن منخفض الجودة.