زوكربيرج يكشف عن تحديثات جديدة في "واتساب" تعزّز "أمنه وخصوصيته"

كشفت مؤسّس شركة "ميتا" الأمريكية، مارك زوكربيرج، عن تحديثات جديدة سيتمتع بها تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، وصفت بأنها ستعزّز "أمنه وخصوصيته".
وأوضح زوكربيرج، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن تحديثات "واتساب" الجديدة ستمكّن المستخدمين من الخروج من "الدردشات الجماعية" من دون إخطار الجميع.
وأشار كذلك إلى أن تحديثات "واتساب" ستمكّن المستخدمين من تحديد مَن يمكنه رؤيته أنه "متصل" أم لا؟
كما ستمكّن تقنيات "واتساب" أيضاً من تمكين المستخدمين من أخذ لقطات شاشة من رسائله لبعض المستخدمين.
وتابع بقوله "سنواصل بكل الطرق الجديدة، حماية رسائل مستخدمي واتساب، والحفاظ عليها وعلى أمن مستخدميها ورسائلهم".
كما أشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "واتساب" طرحت كذلك تحديثاً آخر لم تعلنه يضمن للمستخدمين إمكانية مسح رسائلهم بشكل مباشر لجميع مستقبليها، خلال يومين كاملين، بدلاً من ساعة واحدة فقط، كما كان في السابق.