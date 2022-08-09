زوكربيرج يكشف عن تحديثات جديدة في "واتساب" تعزّز "أمنه وخصوصيته"

كما أشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أن "واتساب" طرحت كذلك تحديثاً آخر لم تعلنه يضمن للمستخدمين إمكانية مسح رسائلهم بشكل مباشر لجميع مستقبليها، خلال يومين كاملين، بدلاً من ساعة واحدة فقط، كما كان في السابق.