سَحب "مدافئ كهربائية" رخيصة من متاجر "تيك توك" و"تيمو" الإلكترونية بسبب "خطر قاتل"

وجاء إعلان المنصتين، بعد بيانٍ من مجموعة المستهلكين البريطانية، أكّدت فيه أن اختبارهما مجموعة من المدافئ الكهربائية، أرخصها كان يبلغ سعره 7.2 جنيه إسترليني، وجدت معظمها لا يستوفي السلامة، وقد تكون عُرضة للانفجار أو إشعال الحرائق في المنازل.