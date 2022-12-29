هل هاتفك منها؟ واتساب يتوقف على هذه الهواتف بعد غد 31 ديسمبر

أعلنت شركة واتساب توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية بداية من 31 ديسمبر.
وحسب موقع "نيوز واير" الإخباري الهندي، قال متحدث باسم واتساب: "لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة، وإذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب".
ومن المقرر أن يتوقف التطبيق عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف القديمة بعضها من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك "آبل" و"سامسونج" و"هواوي"
ما معنى التوقف عن العمل؟
وهذا لا يعني أن "واتساب" سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن، وغالبا يتوقف التطبيق عن العمل نهائيا بعد فترة وجيزة.
أنظمة حديثة
وتوصي شركة "واتساب" بأن يكون لدى مستخدمي "آبل" نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.
وهذه قائمة الهواتف التي لن يدعمها "واتساب":
iPhone 5
iPhone 5C
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 II Dual
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT