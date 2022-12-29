هل هاتفك منها؟ واتساب يتوقف على هذه الهواتف بعد غد 31 ديسمبر

ما معنى التوقف عن العمل؟

وهذا لا يعني أن "واتساب" سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن، وغالبا يتوقف التطبيق عن العمل نهائيا بعد فترة وجيزة.