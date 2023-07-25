"قنوات واتساب" تصل إلى دول عربية.. تعرّف عليها

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، عن وصول خدمة "قنوات واتساب" الجديدة إلى دول آسيوية ولاتينية جديدة، ومن بينهم دول عربية.
وأفادت "واتساب" في بيان رسمي بأن دولتي مصر والمغرب ضمن الدول الجديدة التي شملها اختبار تقنية "قنوات واتساب" الجديدة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" ونسخة الويب.
وتشمل الدول الجديدة إلى جانب مصر والمغرب، كلًّا من: تشيلي، وأوكرانيا، وماليزيا، وكينيا، وبيرو.
وتشبه هذه الميزة، القنوات الموجودة في "تيليغرام"؛ فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية؛ تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.
وللميزة الجديدة خصائص عدة: يمكن البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليًا.