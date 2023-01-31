تراجع أرباح سامسونج في عام 2022 بسبب ضعف الطلب على الرقائق والهواتف الذكية

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تراجع أرباحها بصورة حادة لعام 2022، بسبب ضعف الطلب على الرقائق والهواتف الذكية، التي كانت تُعد من موارد التمويل الأساسية للشركة.
وأوضحت سامسونج في بيان رسمي، أنها سجلت خلال عام 2022، إيرادات سنوية 245.4 مليار دولار أمريكي، ولكن رغم أن الإيرادات سجلت رقمًا قياسيًّا، إلا أنها سجلت أرباحًا 35 مليار دولار؛ وهو ما يعد انخفاضًا بـ6.9 مليارات دولار عن العام السابق.
وأرجعت الشركة الكورية الجنوبية هذا التراجع، إلى أن بيئة الأعمال تدهورت بشكل كبير في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأفادت سامسونج بأنها في الربع الأخير من عام 2022، حققت أعمالها في مجال أشباه الموصلات مبيعات بـ16.3 مليار دولار، وأرباح 219 مليون دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بأرباحها في نفس القطاع في الربع الرابع من العام السابق (2021)؛ حيث سجلت 7.35 مليارات دولار وإيرادات بلغت 21.6 مليار دولار.