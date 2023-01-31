تراجع أرباح سامسونج في عام 2022 بسبب ضعف الطلب على الرقائق والهواتف الذكية

وأوضحت سامسونج في بيان رسمي، أنها سجلت خلال عام 2022، إيرادات سنوية 245.4 مليار دولار أمريكي، ولكن رغم أن الإيرادات سجلت رقمًا قياسيًّا، إلا أنها سجلت أرباحًا 35 مليار دولار؛ وهو ما يعد انخفاضًا بـ6.9 مليارات دولار عن العام السابق.