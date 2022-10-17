"أبل" تجهّز مفاجأة "لوحية" خلال الأيام المقبلة

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجأة "لوحية" لمستخدميها خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت مصادر من داخل أبل لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل ستطلق خلال الأيام المقبلة حاسب "آيباد برو" الجديد.
وأفادت المصادر بأن حاسب "آيباد برو"، سيتم دعمه بمعالجات "إم 2" الجديدة المميزة، وسيكون بقياسيْ 11 و12.9 بوصة.
ومُتَوقع أن يتمتع حاسب "آيباد برو" بقدرات شحن جديدة مميزة؛ حيث يمكن مشاركة شحنه مع هواتف "آيفون" وسماعات "آير بودز".
وذكرت المصادر أن أبل ستطلق "آيباد برو" قبل يوم 27 أكتوبر الجاري.