كل ما تريد معرفته عن أجهزة "جوجل بيكسل 9" الجديدة

ويأتي كلاهما مع اشتراك لمدة عام في خطة Google One AI Premium التي تتيح لك الوصول إلى جميع الحيل التي يمكن أن يقوم بها "جيمني"، وبعد الإصدار التجريبي المجاني، ستحتاج إلى دفع 20 دولارًا شهريًّا، وتأتي الخطة أيضًا مع 2 تيرابايت من التخزين.