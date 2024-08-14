كل ما تريد معرفته عن أجهزة "جوجل بيكسل 9" الجديدة

أطلقت شركةُ "جوجل" الأمريكية سلسلةَ أجهزتها الجديدة "بيكسل 9" الجديدة، بالإضافة إلى أجهزة قابلة للطيّ وساعات تقنية، وعدد من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ونقدّم لكم في التقرير التالي أبرز ما قدمته "جوجل" في حدثها العالمي الذي أطلقت عليه "صنع بواسطة جوجل بيكسل".
أعادت "جوجل" تصميم مظهر الهاتف بصورة كاملة؛ حيث تمّ استبدال حزام الكاميرا بشكل بيضاوي مستطيل يبرز مع لوح أرق بحوالي عُشر بوصة من الإصدار السابق، كما تمت زيادة حجم الشاشة مرة أخرى إلى 6.3 بوصات، وهي مغطاة بزجاج "كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس 2"، وظهر زجاجي مصقول، مع لمسات نهائية معدنية على الإطار والكاميرات.
أما الكاميرات فجاءت كما في الإصدار السابق: "اثنان من الخلف، وواحدة من الأمام"، ولكن تم استبدال عدسة 12 ميجابكسل فائقة الاتساع من الجيل السابق بعدسة 48 ميجابكسل فائقة الاتساع.
وتتمتّع الكاميرتان الأخريان بنفس المواصفات، باستثناء أن الكاميرا الأمامية تحتوي الآن على التركيز التلقائي لالتقاط صور سيلفي أفضل.
للاستفادة من هذه المستشعرات الفاخرة تنضمّ تحسينات التصوير بالذكاء الاصطناعي الجديدة إلى كاميرات "بيكسل 9"، بالإضافة لميزات "ماجيك إيديتور" و"نايت سايت" و"بيست تيك" الحالية.
ويحتوي "بيكسل 9" على نفس شريحة "تينسور الجيل الرابع"، المصممة لتكون أفضل في المهام اليومية، مع استهلاك بطارية أقل.
ويأتي الطراز الأساسي من "بيكسل 9" بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائي "رام"، وستساعد ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية هذه في التعامل مع العديد من تكاملات "جيمني" التي تأتي بشكل قياسي في "أندرويد 15".
سيؤدّي الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة إلى تراكب المساعد على أي شيء تفعله على الشاشة ويمكنه الإجابة عن الأسئلة واستخراج التفاصيل من التطبيقات الأخرى وإنتاج توصيات سياقية بناءً على الصور التي تلتقطها.
ويأتي الهاتف مع 7 سنوات تحديث لنظام التشغيل والأمان، وهو متاح بألوان "أوبسيديديان" و"بورسلين" و"وينتر جرين" و"بيوني"، وسيبدأ بسعر 799 دولارًا أمريكيًّا مقابل 128 جيجابايت، وهو مفتوح الآن للطلب المسبق، وستصل جميع هواتف Pixel 9 إلى المتاجر في 22 أغسطس.
يأتي "جوجل بيكسل برو" بنفس حجم إصدار "بيكسل 9" بشاشة 6.3 بوصة، ولكن "بيكسل 9 برو إكس إل" سيأتي بشاشة أكبر بقياس 6.8 بوصة، وببطارية 5060 ميللي أمبير في الساعة.
جميع طرز "بيكسل 9" الثلاثة تستخدم نفس المعالج "تينسور الجيل الرابع"، ولكنّ هاتفي "بيكسل برو" يأتيان بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، لتنفيذ حيل الذكاء الاصطناعي وأي مهمة أخرى قد تطلبها منهما.
يمكنك الحصول على هاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت أو تيرابايت كامل.
كما تحتوي طرز "بيكسل برو" على عدسة تليفوتوغرافي إضافية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أعلى دقة 42 ميجابكسل في المقدمة.
ويأتي كلاهما مع اشتراك لمدة عام في خطة Google One AI Premium التي تتيح لك الوصول إلى جميع الحيل التي يمكن أن يقوم بها "جيمني"، وبعد الإصدار التجريبي المجاني، ستحتاج إلى دفع 20 دولارًا شهريًّا، وتأتي الخطة أيضًا مع 2 تيرابايت من التخزين.
يبدأ سعر "بيكسل 9 برو" من 999 دولارًا أمريكيًّا، ويبدأ سعر "بيكسل 9 برو إكس إل" من 1099 دولارًا أمريكيًّا، ويأتي كلاهما بنفس ألوان "بيكسل 9".
يتمتع الإصدار الثاني بشاشة داخلية أكبر مقاس 8 بوصات؛ مما يجعلها الأكبر على أي هاتف موجود.
أما الشاشة الخارجية فأكبر أيضًا؛ حيث يبلغ قياسها 6.3 بوصات.
وتقول "جوجل": إن الشاشة الداخلية أكثر سطوعًا بنسبة 80 بالمائة من سابقتها وتصل الآن إلى 2700 شمعة.
وتشير "جوجل" إلى أنّها أدخلت بعض التعديلات التصميمية في الهاتف بحيث يقلل من شكوى المستخدمين حول مدى ثقل وضخامة الهاتف؛ حيث سيبلغ سمكه عند إغلاقه حوالي 0.4 بوصة فقط؛ ما يجعله أنحف هاتف قابل للطّيّ في السوق ويزن 257 جرامًا، وهو أخفّ وزنًا بحوالي 25 جرامًا من "بيكسل فولد".
يحتوي الهاتف القابل للطي الجديد على شريحة "تينسور الجيل الرابع"، ويأتي قياسيًّا مع ذاكرة وصول عشوائي "RAM" بسعة 16 جيجابايت، ويوفر لك خيار تخزين بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.
وتتضمّن الكاميرات الخارجية الثلاث عدسة واسعة وواسعة للغاية وعدسة مقربة مع تقريب بصري 5x وتقريب فائق الدقة يصل إلى 20x.
توجد كاميرا بدقة 10 ميجابكسل في كل من الجزء الداخلي وعلى مقدمة الشاشة الخارجية، وبفضل طبيعة الهاتف القابلة للطي يمكنك التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرات الخلفية الأكثر قوة من خلال التحقق من معاينة اللقطة على الشاشة الخارجية.
وسيبلغ سعر الهاتف 1799 دولارًا أمريكيًّا، وسيصل إلى المتاجر في 4 سبتمبر.
تأتي الساعة الآن بحجمين، مع حجم هيكل أكبر 45 مم ينضم إلى طراز 41 مم.
وبفضل الحواف الأرقّ تكون شاشة 41 مم أكبر بنسبة 10 في المائة من "بيكسل ووتش 2"، والشاشة مقاس 45 مم أكبر بنسبة 40 في المائة. وتبلغ ذروة كلتا الشاشتين 2000 شمعة، وهو ضعف سطوع ساعة 2023، وكلاهما يصبح باهتًا بمقدار 1 شمعة.
وتتمتّع الساعة الجديدة بإمكانيات تتبع حمل القلب، التي تبدو مثل ميزة "حمل التدريب" في "آبل ووتش"، وتتضمن التكاملات الجديدة عرض بثّ مباشر لكاميرات "نست" من ساعتك واستخدام الجهاز القابل للارتداء كجهاز تحكم عن بعد في Google TV.
وتوفر البطارية نفس 24 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، لكن جوجل تدعي أن إعادة الشحن ستكون أسرع بنسبة 20 بالمائة مع محول حائط بقوة 30 وات.
سيضيف Call Assist القدرة على "الانتظار لمدة دقيقة"، والتي يمكنها الرد على مكالمتك وطلب من المتصل الانتظار حتى تكون في مكان أفضل أو تضع ما تعمل عليه.
وتم تحديث تتبع معدل ضربات القلب للعمل بشكل أكثر دقة أثناء الجري، وهو نشاط يصعب تتبعه بشكل خاص، وتتحد درجة الاستعداد وحمل القلب لتمنحك درجة استعداد يومية، والتي تخبرك بمدى كثافة التمرين الذي يجب أن تمارسه في يوم معين.
ستتصل ميزة اكتشاف فقدان النبض "الأولى من نوعها" بخدمات الطوارئ تلقائيًّا وتوجهها إلى موقعك إذا اكتشفت الخوارزمية موقفًا خطيرًا بناءً على نبضك وحركتك ومقاييس أخرى.
وسيبدأ تطبيق هذه الميزة في دول مختارة من الاتحاد الأوروبي وأجزاء من المملكة المتحدة، مع المزيد من المناطق القادمة.
وستباع الساعة بسعر يبدأ من 349 دولارًا حتى 499 دولارًا أمريكيًّا، وتأتي باللون الأسود أو الفضي، وستبدأ عمليات بيعها في المتاجر من 10 سبتمبر.
على الرغم من كونها أصغر حجمًا وأخف وزنًا، إلا أنها تمكنت بطريقة ما من توفير ساعة إضافية من عمر البطارية مقارنةً بالإصدار السابق؛ حيث تصل الآن إلى 12 ساعة من اللعب مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء.
عادت ميزة Silent Seal ويجب أن تقلل الآن ضعف الضوضاء كما كانت من قبل.
بالإضافة إلى أنها ستدعم الصوت المكاني مع تتبع الرأس، ولكن فقط عند إقرانها بهاتف "بيكسل 6" أو أحدث أو جهاز "بيكسل تابلت".
وستباع السماعات بسعر 229 دولارًا، وستأتي بألوان البورسلين والبندق والوينتر جرين والفاوانيا، وستتوفر في الأسواق من 26 سبتمبر.