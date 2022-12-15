بتهمة "الترويج للانتحار".. محاكمة بحثية لـ"تيك توك" تدفعها للرد: "منحرفة"!

ويعد ذلك مشكلة خاصة للمراهقين والأطفال، الذين يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت، ويكونون أكثر عرضة للتنمر أو ضغط الأقران أو المحتوى السلبي حول اضطرابات الأكل أو الانتحار، وفقًا لجوش غولين، المدير التنفيذي لمنظمة "فيربلاي" وهي منظمة غير ربحية تدعم حماية أكبر على الإنترنت للأطفال.